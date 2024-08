Festival de Estátuas Vivas de Santarém superou expectativas

Durante três dias, as principais ruas do centro histórico de Santarém foram invadidas por uma multidão de visitantes que fizeram da quinta edição do in.Estátua - Festival de Estátuas Humanas de Santarém aquela que terá registado uma maior afluência de público de todas as edições já realizadas.

O evento, que em anteriores edições tem atraído anualmente milhares de visitantes a Santarém, este ano não desiludiu e voltou a ser um verdadeiro sucesso e um dos pontos altos da programação cultural do Verão em Santarém. Entre sexta-feira, 9 de agosto, e domingo, 11 de agosto, o Festival apresentou 20 novas estátuas que nunca tinham visitado Santarém. O terceiro e último dia do Festival terminou ao som da Fanfarra Bizzara que recolheu e conduziu as estátuas humanas até ao Largo Padre Chiquito, onde se procedeu à entrega dos três prémios atribuídos na presente edição.

A votação para as 14 estátuas a concurso foi apurada após a recolha de milhares de votos dos visitantes depositados em várias urnas espalhadas pelo recinto do festival, bem como a contagem efectuada online, em redes sociais, e numa plataforma de votação criada para o efeito.