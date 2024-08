Incêndio em Torres Novas combatido por mais de uma centena de operacionais

O incêndio que lavrou na segunda-feira, 20 de Agosto, numa zona de pinheiros e eucaliptos em Vale da Serra, no concelho de Torres Novas, foi combatido por mais de uma centena de bombeiros de várias corporações e 31 veículos. Segundo o Comando Sub-Regional do Médio Tejo, o fogo lavrou numa zona de “difícil acesso” e foi combatido com “material sapador” e “água” sem provocar quaisquer danos materiais ou humanos, referiu a mesma fonte.

Por volta das 23h00 não existiam quaisquer habitações ou outros bens materiais em risco, adiantou a mesma fonte. O incêndio foi extinto por volta da uma da madrugada de 20 de Agosto.