Já abriu o novo skate parque de Tomar

O novo skate parque da cidade de Tomar abriu ao público no feriado, 15 de Agosto. O espaço localiza-se entre a CP e a rodoviária, junto à Várzea Grande. O projecto esteve envolto em polêmica devido aos prazos da sua execução.

Estão finalmente concluídas as obras do novo skate parque da cidade de Tomar. O espaço abriu oficialmente no feriado, dia 15 de Agosto. Localiza-se entre a estação de comboios da CP e a rodoviária, junto à Várzea Grande. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara Municipal de Tomar, referiu que a inauguração oficial vai decorrer numa data a anunciar, articulada com as infraestruturas de Portugal (IP). O investimento na obra ronda os 150 mil euros, tendo a construção sido entregue à empresa Fernando L. Gaspar- Sinalização e equipamentos Rodoviários.

Recorde-se que a obra do novo skate parque de Tomar esteve envolta em polémica durante a sua execução, com a oposição à governação de maioria socialista a pedir esclarecimentos sobre os prazos legais de execução da obra, sendo que os autarcas garantem que a obra foi executada dentro do prazo.