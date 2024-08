Morreu um dos bombeiros mais antigos da Chamusca

Victor Pereira Marques foi durante muitos anos condutor de ambulâncias dos Bombeiros da Chamusca.

Victor Pereira Marques era um dos bombeiros mais antigos da corporação dos Bombeiros Voluntários da Chamusca. Foi durante muitos anos condutor de ambulâncias tendo sido também profissional da associação durante mais de duas décadas até à sua aposentadoria. Faleceu no dia 14 de Agosto e o seu funeral realizou-se no dia seguinte para o cemitério da vila. O seu corpo foi velado no salão nobre dos Bombeiros da Chamusca das 10h00 do dia 15, até às 18h00, quando o cortejo fúnebre saiu da sede dos Bombeiros para o cemitério local.