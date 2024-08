Presidente da Câmara de Tomar lamenta episódios de vandalismo na cidade

Cidade de Tomar tem sofrido com os actos de vandalismo, sobretudo em mobiliário urbano, árvores, parques infantis, entre outros equipamentos. Presidente da câmara lamenta a situação.

O vereador do PSD, Tiago Carrão, alertou o executivo municipal, na última reunião camarária, para um bebedouro que não está a funcionar correctamente num dos principais parques infantis da cidade, não permitindo beber água e ainda desperdiçando o recurso. “O bebedouro do parque infantil junto ao Estádio Municipal não está a funcionar como deve ser, é quase uma fonte que está ali, e já está assim há algumas semanas, a água é projectada vários metros em altura, não permite beber e ainda desperdiça água”, sublinhou Tiago Carrão. Hugo Cristóvão começou por referir que se têm verificado muitos actos de vandalismo nas cidades em geral, problema que também afecta Tomar, que o autarca lamenta: “a verdade é que temos por toda a cidade sistematicamente mobiliário urbano, árvores a serem danificados, já para não falar dos grafitis”, disse. O presidente do município explicou que os parques infantis e desportivos têm uma maior apetência para o mau uso, deixando, no entanto, a ressalva de que pode não ter sido esse o caso em relação ao problema que originou o debate. Hugo Cristóvão assegurou que tomou nota da informação e vai pedir para verificar.