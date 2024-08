Semana da Juventude em Ourém com actividades em todo o concelho

A programação dedicada à Semana da Juventude proporcionou actividades culturais e desportivas aos jovens de todo o concelho. Após um dia dedicado à música e animação com a realização do “Ourém Sunset” nas Piscinas Municipais de Ourém, os jovens tiveram acesso a uma sessão de iniciação à modalidade de FootGolf, em Caxarias, assim como a uma aula de hip-hop promovida pela Arabesque – Academia de Dança. A Semana da Juventude encerrou com a realização de uma aula de iniciação ao Padel, em Seiça, e também com canoagem na Praia Fluvial do Agroal.