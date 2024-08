ULS Lezíria avisa sobre consultas via electrónica

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS da Lezíria) alargou a mais especialidades a disponibilização de um novo sistema de notificações electrónicas destinado aos utentes com consultas agendadas no Hospital Distrital de Santarém (HDS). Através desta nova funcionalidade, os utentes vão passar a receber notificações via app myULSLEZÍRIA, e-mail ou SMS sobre os seus agendamentos e lembretes (com 48 horas de antecedência) para todas as consultas médicas e de enfermagem.