Aldeia de Pereira celebra Festa Rural por três dias

A tradicional Festa Rural da Pereira, concelho de Constância, com cerca de 30 habitantes, regressa entre 30 de Agosto e 1 de Setembro, anunciou a associação Os Quatro Cantos do Cisne, entidade organizadora. Os Akunamatata, DJ Aranha, O Homem da Gaita, Omni, Leão Doméstico e FM Musik são alguns dos concertos anunciados para a 12.ª edição de um certame que tem este ano a “Festa Pirata” como mote e em que a irreverência e a celebração de ruralidade são marcas identitárias. O domingo, 1 de Setembro, começa com o desfile Moto-Rural, que leva carrinhas, motociclos, motocultivadores e tractores enfeitados a percorrer a freguesia de Santa Margarida da Coutada.