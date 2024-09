Blasted Mechanism são cabeças de cartaz do Cultfest em Azambuja

Azambuja recebe de 20 a 22 de Setembro o Cultfest – Festival Cultural do Ribatejo. Blasted Mechanism, Plutonio e Teresinha Landeiro são cabeças de cartaz num festival que tem animação para todas as idades.

Azambuja prepara-se para receber a terceira edição do Cultfest – Festival Cultural do Ribatejo, organizado pela junta de freguesia local. De 20 a 22 de Setembro todos os caminhos vão dar ao Campo da Feira, em Azambuja, que será recinto para concertos de música, street food, teatro e espaço para crianças. Esta edição tem como cabeças de cartaz, no dia 20, os Blasted Mechanism, reconhecida banda de rock alternativo, que volta a Azambuja passados 19 anos, quando participaram no antigo “Festival do Tejo” em 2005.

Plutonio, rapper e cantor português de origem angolana, actua dia 21 e no último dia do Festival, 22 de Setembro, canta Teresinha Landeiro, uma das vozes mais promissoras do fado contemporâneo. Durante os três dias de festival, a partir das 18h00, haverá mais 11 concertos de vários géneros musicais como o rock, pop, bossa nova, jazz, reggae, hip-hop, fado e ritmos electrónicos, ou não fosse o Azambuja Cultfest um festival musicalmente ecléctico e que procura ir ao encontro de vários gostos.

O espaço de streetfood vai ter menus para todos os gostos, desde italiano a mexicano, com passagem pelos hambúrgueres, cachorros, bifanas, waffles, farturas e churros. Tendo em conta a classificação de evento para todas as idades, no domingo haverá o habitual espectáculo de teatro infantil, dirigido ao público mais pequeno e durante todo o festival, este ano em jeito de novidade, acontecerá dentro da Praça de Touros Dr. Ortigão Costa, a Funzone com insufláveis para crianças. A zona do artesanato tem este ano 40 artesãos vindos de vários pontos do país, reunidos numa tenda que receberá também a exposição de fotografia “Bandas Sonoras” da conhecida fotógrafa portuguesa Rita Carmo.

O festival tem preocupações ambientais e por isso é um ecoevento que não utiliza geradores alimentados por combustível fóssil, utiliza copos reutilizáveis, faz a separação de lixos e não usa recipientes plásticos e de vidro. O horário do festival foi alargado na sexta-feira e sábado até às 3h30. O horário de domingo mantém-se até às 00h30.

A pulseira para acesso aos três dias do certame custa 5 euros e parte reverte para o Centro Social Paroquial de Azambuja, para execução de um sistema de cobertura que permita que os utentes (crianças e idosos) possam entrar/sair das viaturas, de forma confortável, em situações atmosféricas adversas.

Para evitar filas, a organização sugere a compra antecipada de bilhetes através do site bol.pt, que serão trocados por pulseiras na bilheteira.

Na edição 2024 do Cultfest a Junta de Freguesia de Azambuja procura consolidar um projecto que nasceu há três anos e que anualmente tem crescido a passos largos, tanto ao nível da oferta cultural como da adesão do publico.