Escoteiros da Póvoa de Santa Iria desceram o Tejo durante quatro dias

Actividade juntou oito jovens da Tribo de Exploradores do Grupo 257 dos Escoteiros da Póvoa de Santa Iria.

Terminou com êxito no pontão dos avieiros da Póvoa de Santa Iria, no sábado, 17 de Agosto, uma descida do rio Tejo em caiaques promovida por oito jovens escoteiros da Tribo de Exploradores do Grupo 257 da Póvoa de Santa Iria.

Durante quatro dias os jovens, com idades entre os 15 e os 17 anos, programaram e realizaram uma actividade de descida do rio, tendo começado a aventura dia 14 de Agosto em Constância, tendo pernoitado no mouchão em frente ao Porto da Cortiça. O segundo dia a remar ligou a Chamusca à Ribeira de Santarém, com os jovens a pernoitar no mouchão em frente à Quinta da Torrinha. O terceiro dia ligou a Ribeira de Santarém à Azambuja e a noite foi passada no mouchão da Casa Branca. Por fim, o quarto dia, ligou Azambuja à Póvoa de Santa Iria. “Aventura, amizade e espírito de equipa marcaram esta experiência única, onde cada remada reforçou o elo entre os escoteiros e a natureza”, refere José Coelho, escoteiro chefe do grupo a O MIRANTE.