Museu do concelho inaugurado nas Jornadas de Cultura de Salvaterra

O museu do concelho de Salvaterra de Magos é inaugurado domingo à tarde, 8 de Setembro, no Edifício do Cais da Vala, durante as Jornadas de Cultura, que decorrem de 6 a 15 de Setembro. O museu é inaugurado no domingo à tarde, dia 8. O momento começa no Celeiro da Vala com o visionamento de um vídeo sobre a recriação do Paço Real de Salvaterra que teve por base três plantas e um alçado do arquitecto Carlos Mardel, datado do século XVIII. Antes da inauguração há um momento musical com a associação O Batuque, de Marinhais.

Durante as jornadas outro ponto alto é a actuação de Camané na sexta-feira à noite, 6 de Setembro, na Capela Real, no seguimento de “O Paço Real de Salvaterra de Magos/Sete séculos de história”, com uma recriação histórica. Destaque também para a apresentação do livro infanto-juvenil “O avô dos falcões em Salvaterra de Magos nos anos de 1800”, da autoria de Cristina Norton e com ilustrações de Marta Ferreira, na tarde de sábado, dia 7.

No sábado, dia 14, na Casa do Povo de Muge, à tarde, é inaugurada a 10ª exposição “As nossas gentes”/Casamentos. No domingo, a câmara disponibiliza um autocarro com saída da Casa do Povo de Muge às 10h15 para visita ao laboratório de arqueologia seguido de visita às escavações arqueológicas no concheiro Cabeço da Amoreira em Muge. No Espaço Jackson, em Glória do Ribatejo, mas à tarde, inaugura a exposição “Artes da nossa terra”, desenho a carvão por Tânia Mendes, e é lançada a 11ª Revista Magos “660 anos da Carta de Privilégios de D. Pedro I aos moradores de Santa Maria da Glória”.