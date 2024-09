Oficinas artísticas inclusivas decorrem no Hospital de Dia da ULS da Lezíria

A OficINa - Arte Bruta Inclusiva, sediada no Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental da Unidade Local de Saúde da Lezíria, no Hospital de Santarém, e o Núcleo RASGO, vão dinamizar em parceria um ciclo de oficinas artísticas. As oficinas vão decorrer mensalmente e a última é no dia 14 de Dezembro. As oficinas pretendem proporcionar a oportunidade, aos participantes, de explorar diferentes formas de expressão artística.

No dia 14 de Setembro decorre a oficina de música que irá ensinar a criar, produzir e gravar música, sem sair de casa, usando apenas um computador e um software de produção musical. No mês de Outubro, a oficina será dedicada à ilustração com uma abordagem com base em vários materiais e técnicas de impressão e pintura. Segue-se a oficina de design, no dia 9 de Novembro, com exploração tipográfica. O ciclo encerra no dia 14 de Dezembro, com a oficina de fotografia, procurando desafiar o pensamento e estimular a criatividade.

As oficinas artísticas são abertas à comunidade e gratuitas, mas limitadas a 15 participantes e sujeitas a inscrição prévia através do e-mail r.inserir@ulsleziria.min-saude.pt. A OficINA - Arte Bruta Inclusiva é um projecto integrado no Serviço de Psiquiatria da ULS da Lezíria, que promove a inclusão social e o desenvolvimento de aptidões artísticas. O Núcleo RASGO é um núcleo interdisciplinar, dedicado à dinamização artística e cultural, criado pelos jovens Miguel Canaverde, Luís Calixto, Ivo Santos, Afonso Calixto e Afonso Prata.