Caminhada José Canelo assinala os 100 anos do atleta do Entroncamento

O 26º Grande Prémio Museu Nacional Ferroviário e a nona Caminhada José Canelo decorrem a 29 de Setembro às 10h00. A caminhada deste ano assinala os 100 anos de José Canelo, atleta residente no Entroncamento e tetracampeão mundial de atletismo. A prova de atletismo tem definido um percurso de 10 quilómetros com partida junto ao Museu Nacional Ferroviário, passando pelo Regimento de Manutenção, Parque Verde do Bonito e meta no Largo José Duarte Coelho. A caminhada terá entre seis e oito quilómetros, num percurso acessível a todas as idades. O Grande Prémio Museu Nacional Ferroviário e a Caminhada José Canelo integram o programa oficial do Festival Vapor 2024 e são uma organização do município do Entroncamento, com o apoio técnico do CLAC – Clube Amador de Desportos do Entroncamento. As actividades são dirigidas ao público em geral e obedecem a inscrição prévia, devendo ser efectuadas online através do site do “Grande Prémio - Museu Nacional Ferroviário”.