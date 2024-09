Cartaxo entrega manuais de fichas ao primeiro ciclo

Os manuais de fichas do primeiro ciclo vão ser entregues aos alunos na sexta-feira, 6 de Setembro. A entrega será feita na loja em frente ao Lago dos Patos, no mercado municipal do Cartaxo, segundo informou a vereadora com o pelouro da educação, Fátima Vinagre, em reunião camarária.