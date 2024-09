GD Samora Correia prepara época desportiva

O Grupo Desportivo Samora Correia continua a realizar preparativos para a próxima época desportiva, tendo reunido, recentemente, com as equipas técnicas e de coordenação do clube.

Para além da dinâmica interna do clube foi também abordado o projecto de formação e objectivos traçados para cada escalão. “Um dia muito bem aproveitado em que se privilegiou o debate de opiniões e a aprendizagem entre todos”, vinca fonte do GD Samora Correia.