Inês Fonseca vence La Vuelta Juvenil 2024

Inês Fonseca é natural de Glória do Ribatejo e representa os Águias de Alpiarça.

A atleta Inês Fonseca, natural de Glória do Ribatejo, concelho de Salvaterra de Magos, mas a correr pelos Águias de Alpiarça, conquistou o primeiro lugar em juvenis femininas na La Vuelta Juvenil 2024, em Oeiras. O destaque foi deixado em reunião de executivo pelo vereador do desporto da Câmara de Salvaterra, Paulo Cação, que explicou que a jovem conseguiu “manter um bom ritmo sempre no pelotão da frente”.