Leonardo Garcia da Alenquer/GDM/Anipura vence Volta a Portugal de Cadetes

Ciclista conquistou a 16ª Volta a Portugal de Cadetes pela Alenquer/GDM/Anipura, que comandou entre as várias equipas em prova.

Leonardo Garcia, 17 anos, da Alenquer/GDM/Anipura, venceu a terceira e última etapa da Volta a Portugal de Cadetes, na Serra de Montejunto, e garantiu a conquista da 16ª Volta a Portugal de Cadetes no domingo, 25 de Agosto, depois de ter partido de Alpiarça para a derradeira tirada no nono lugar da classificação geral. A Alenquer/GDM/Anipura comandou entre as várias equipas em prova.

“A etapa foi muito dura desde início. Muitos ataques, toda a gente a tentar sair e um ritmo muito alto para uma etapa com tanto acumulado. Conseguimos vingar a fuga a 25 quilómetros do fim com alguma sorte, ganhámos tempo e depois o grupo partiu-se à entrada para Montejunto. Aí foi só chegar cá acima e ganhar. Estou todo dorido, mas muito feliz. Nem tenho palavras. Ganhar a Volta a Portugal de Cadetes é fantástico, um sonho tornado realidade”, revelou Leonardo Garcia à Federação de Ciclismo.

A Câmara Municipal de Alenquer aprovou um voto de louvor na reunião do executivo de segunda-feira, 26 de Agosto, ao ciclista que chegou vitorioso à Serra de Montejunto, após a passagem por várias freguesias do concelho de Alenquer. A autarquia, em comunicado, realça que no mesmo dia e pelo mesmo percurso, passou a 3ª Volta a Portugal Feminina Sub-19 e que ambas as competições contaram com o apoio da autarquia.

O desportista acabou a terceira e última etapa ao cabo de 2h21m20s, com menos 11 segundos do que Gonçalo Costa (Academia Efapel de Ciclismo) e menos 17 do que Dimas Mota (Landeiro/KTM/Matias&Araújo). “O mérito de Leonardo Garcia merece ser ressalvado uma vez que o jovem atleta venceu em toda a linha, juntando a vitória na classificação de montanha e de pontos à camisola amarela, depois de ter partido para a última tirada, que teve partida em Alpiarça, no 9º lugar da geral”, refere a Câmara de Alenquer.