Torneio de futebol sénior do concelho de Almeirim

O município de Almeirim promove nos dias 31 de Agosto e 1 de Setembro o torneio de futebol sénior do concelho, que junta quatro clubes de três freguesias. Participam da freguesia de Almeirim o União Futebol Clube de Almeirim e da freguesia de Fazendas de Almeirim competem as equipas da Associação DCR Paço dos Negros e Associação Desportiva Fazendense. Pela freguesia de Benfica do Ribatejo participa o Grupo Desportivo Benfica do Ribatejo. Os jogos decorrem no dia 31 no Estádio Municipal de Almeirim e o apuramento para o 3º e 4º lugar e a final têm lugar no Complexo Desportivo Professor Sousa Gomes em Fazendas de Almeirim. Os jogos decorrem sempre da parte da tarde, às 16h00 e às 18h00.