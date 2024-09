Cartaxo vai ter embaixadores da identidade vinhateira do concelho

Gala de Eleição dos embaixadores terá lugar no dia 14 de Setembro no Pavilhão Municipal de Exposições.

O concelho do Cartaxo vai passar a ter embaixadores da identidade vinhateira. Com a nova designação, que pretende valorizar o papel a desempenhar pelos jovens enquanto embaixadores do concelho, o evento enaltece a cultura e as tradições vinhateiras, mas também visa reflectir a relevância económica e de inovação da vitivinicultura no território. Jovens de todas as freguesias do concelho participam na prova.

A Prova de Expressão e Comunicação é a primeira prova pública e conta para a avaliação final da Eleição dos Embaixadores da Vinha e do Vinho do Concelho do Cartaxo. A primeira prova pública antes da subida ao palco para a Gala de Eleição dos Embaixadores da Vinha e do Vinho do Concelho do Cartaxo, está marcada para o dia 29 de Agosto, quinta-feira, às 21h30, no Centro Cultural do Cartaxo (CCC). A prova é pública e a entrada é livre, sujeita apenas à lotação da sala. A Gala de Eleição, terá lugar no dia 14 de Setembro, sábado, às 21h30, no Pavilhão Municipal de Exposições.