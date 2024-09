MosTrArte no Espinheiro no último fim-de-semana de Agosto

Mostra de Tradições e Artesanato presta homenagem ao dinamizador da cultural popular, João Davide Lourenço

A MosTrArte - Mostra de Tradições e Artesanato de Espinheiro, Alcanena, vai realizar-se nos dias 31 de Agosto, sábado e 1 de Setembro, domingo, com música, animação e múltiplas actividades. Realizando-se de dois em dois anos e organizada pela Casa do Povo do Espinheiro, a iniciativa presta homenagem a João Davide Lourenço, um dos seus fundadores, dinamizador de diversas associações e defensor das tradições locais.

Animação de rua, encontros de folclore, cantares, demonstrações do tradicional jogo do pau, comidas típicas e actividades para crianças, bem como um passeio por antigos caminhos rurais, são alguns dos eventos divulgados no programa oficial.