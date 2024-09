AIP vai criar e dinamizar um cluster da fileira do desporto

Presidente da Associação empresarial, José Eduardo Carvalho refere que a iniciativa só peca por tardia.

A AIP anunciou que está a mobilizar e a dinamizar a criação de um cluster da fileira do desporto, dada a importância do sector em Portugal e que o mesmo será formalmente constituído ainda em Agosto. Para o presidente da associação empresarial a “iniciativa só peca por tardia.

“Queremos mobilizar a agregação de toda a indústria e tecnologias da fileira do desporto. Capacitar pessoas e empresas; valorizar o sector empresarial ligado ao desporto; potenciar a sua internacionalização; aumentar a competitividade das empresas; integrar e funcionar em rede com entidades do sistema científico e tecnológico; reforçar as sinergias com federações desportivas e ligas de clubes; envolver entidades públicas ligadas ao desporto (Fundação do Desporto e IPDJ), Confederação do Desporto de Portugal, Comité Olímpico, centros de alto rendimento e autarquias que tenham a actividade desportiva no centro da estratégia territorial”.

As actividades económicas ligadas ao desporto têm apresentado índices de crescimento muito significativos, estimando-se que o volume de negócios do sector seja de 5,7 milhões de euros. Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE) o sector exportou no ano passado dois mil milhões de euros e apresentou um saldo externo positivo de 164 mil euros.