Novo sistema de mupis digitais na Barquinha

O município de Vila Nova da Barquinha implementou um novo sistema de mupis digitais.

O município de Vila Nova da Barquinha implementou um novo sistema de mupis digitais em vários edifícios públicos do concelho, sob gestão municipal. A iniciativa visa modernizar a comunicação institucional, melhorando a divulgação de informações relevantes e o acesso a serviços públicos, contribuindo simultaneamente para a sustentabilidade ambiental, refere a autarquia em comunicado.

Os mupis digitais, que estão instalados no interior do edifício dos serviços municipais/atendimento, Centro Cultural/Posto de Turismo e Centro Municipal de Actividade Física Aquagym, permitem uma comunicação mais dinâmica e interactiva com os munícipes e visitantes. Através destes dispositivos é possível consultar em tempo real informações sobre eventos, serviços municipais, horários de atendimento, campanhas de sensibilização, e outras notícias de interesse público. A modernização dos espaços públicos geridos pela câmara municipal faz parte do compromisso contínuo da autarquia em promover um município mais conectado e eficiente, alinhado com as tendências de cidades inteligentes. Está em fase de estudo o alargamento desta rede de conteúdos digitais a outros edifícios, bem como para alguns locais exteriores.