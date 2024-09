Aprovado apoio para requalificação de antiga escola em Ourém

A Câmara Municipal de Ourém aprovou a proposta de protocolo a celebrar com a Associação Sementes do Lys – Comunidade de Aprendizagem de Fátima, destinada à requalificação do edifício da antiga Escola do 1º Ciclo de Amoreira. O edifício é o local onde a associação desenvolve o projecto educacional “Raiz”, dirigido a crianças em idade pré-escolar e 1.º ciclo, e que usa métodos que nutrem a curiosidade e criatividade de cada criança, respeitando a sua essência, valorizando a sua ligação com a natureza.

O projecto de requalificação inclui intervenções como a vedação do espaço, a remodelação do telhado, pintura interior e exterior, e a instalação de aquecimento, visando melhorar as condições de segurança e aprendizagem. Para a realização destas obras, foi aprovado um apoio financeiro até ao montante de 12.500 euros.