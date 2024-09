Arrancaram obras na EN3 entre Azambuja e Vila Nova da Rainha

Já começaram as obras na Estrada Nacional 3, entre Azambuja e Vila Nova da Rainha. A obra consiste na execução de duas rotundas bem como na requalificação do troço que as irá ligar. Os trabalhos têm a duração prevista de 300 dias e estão a cargo da empresa Construções Pragosa, SA. Apesar do planeamento da obra prever a manutenção da circulação automóvel nos dois sentidos, já se sente, nestes primeiros dias, algum congestionamento que pode ser considerado natural numa intervenção desta envergadura e, para mais, numa via com tráfego tão intenso e muito dele de veículos pesados. No passado dia 7 de Agosto foi promovida uma reunião com responsáveis das várias empresas instaladas naquela área, para apresentação e esclarecimentos relativos ao plano da obra. Recorde-se que esta empreitada concretiza um acordo de colaboração entre o município de Azambuja e a Infraestruturas de Portugal, IP, estabelecido em Janeiro de 2019 e cujo auto de consignação da respectiva obra foi assinado no dia 15 de Julho.