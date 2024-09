Câmara da Golegã apoia Just a Change com 15 mil euros

A Câmara da Golegã atribuiu um subsídio de 15 mil euros à Just a Change que, com a ajuda de voluntários, se dedica à reabilitação de casas de pessoas em situação de pobreza habitacional. A IPSS reabilitou a casa de quatro famílias no concelho e o subsídio serve para a instituição pagar os materiais de construção. O município contratou ainda uma empresa para remoção de amianto no valor de dois mil euros e cedeu o Gimnodesportivo de Azinhaga para as dormidas dos voluntários.