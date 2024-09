Cartaxo ajuda nas candidaturas ao Programa de Intervenção em Habitações

A acção social do município do Cartaxo está disponível para ajudar as pessoas que têm um grau de deficiência ou incapacidade igual ou superior a 60%, comprovado por atestado médico multiusos, a fazerem a sua candidatura ao Programa de Intervenção em Habitações. Uma medida que visa apoiar as pessoas a melhorar as condições de acesso e mobilidade na habitação ou partes comuns.

A vereadora com o pelouro, Fátima Vinagre, explica que podem ser financiados equipamentos como plataformas elevatórias ou electrodomésticos. Os interessados devem dirigir-se ao edifício da acção social ao lado da biblioteca municipal. O Programa de Intervenção em Habitações visa melhorar as acessibilidades em habitações para pessoas com deficiência e/ou incapacidade permanente em todo o território nacional, com o objectivo de apoiar intervenções em pelo menos mil habitações.