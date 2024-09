Centro de recolha de animais de VFX abriu portas

O Centro de Recolha Oficial (CRO) da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, também conhecido como o canil municipal, promoveu uma tarde aberta ao público no sábado, 24 de Agosto, pelo segundo ano consecutivo. A iniciativa de portas abertas visou promover a interacção de visitantes de todas as idades com os animais que estão acolhidos no CRO à espera de uma nova vida. O objectivo foi apresentar os “candidatos” - cães e gatos - a potenciais novos donos, apontando os benefícios e as responsabilidades de ter um animal de companhia em casa.