Criança de 10 anos ferida em largada de toiros em Coruche

Nunca uma criança de 10 anos, que foi colhida e fracturou um braço, deveria estar numa largada de toiros. A situação poderia ter tido um fim trágico. Pura negligência dos pais que em outros países seriam severamente punidos. As declarações do presidente da câmara envergonham qualquer pessoa com sensibilidade e sentido de decência, mas de tais autarcas não se pode esperar mais. E sobre as corridas de toiros seria interessante que se fizesse jornalismo de investigação sobre o uso de fundos comunitários na criação de toiros, frequência de escolas de toureio por menores de idade, envolvimento das autarquias e das Santas Casas da Misericórdia nestas actividades. Também se deveria verificar o “bem-estar” dos toiros antes, durante e após as corridas sem esquecer o papel e o modo como são tratados os cavalos.

Vítor Costa