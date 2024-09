Detido em Arruda dos Vinhos por violência doméstica

Homem de 25 anos ameaçou companheira de 22 anos em frente à GNR e foi detido.

A GNR deteve em flagrante delito um homem de 25 anos por violência doméstica, no concelho de Arruda dos Vinhos. No âmbito de uma denúncia por violência doméstica, a patrulha deslocou-se ao local e, na presença dos militares, o suspeito ameaçou a sua companheira, uma mulher de 22 anos, e por isso foi detido em flagrante no dia 19 de Agosto. O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Loures onde lhe foi aplicada a medida de coacção de afastamento da residência num raio de 500 metros. A GNR recorda que a violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade colectiva.