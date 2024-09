Detido no Entroncamento por violência doméstica

Foi detido, no concelho do Entroncamento, um homem de 43 anos acusado de exercer violência psicológica e social sobre a companheira, de 51 anos. O suspeito foi detido, no dia 18 de Agosto, no âmbito de uma investigação por violência doméstica realizada pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE). No decorrer da acção foi dado cumprimento um mandado de detenção fora de flagrante delito, que culminou com a detenção do suspeito. O detido foi presente no Tribunal Judicial de Santarém, tendo sido decretada a medida de coação de proibição de contactos com a vítima e apresentação semanal no posto da área da residência.