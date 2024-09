Jovens identificados por prática de vandalismo em Tomar

partilhe no Facebook

Vários espaços urbanos da cidade de Tomar têm sido alvo de vandalismo e o tema voltou a ser abordado em reunião de câmara. Tiago Carrão, vereador do PSD, questionou o presidente da câmara sobre o que tem sido feito para prevenir estes episódios: “perguntar se já houve algum tipo de conversa, se tem sido feito algum esforço junto da PSP, e aliado a isso também fazer alguma pressão para que o processo dos sistemas de videovigilância, da instalação das camaras de videovigilância, que já se arrasta daqui a pouco há um ano, ande mais depressa”, sublinhou.

Hugo Cristóvão, presidente da autarquia, avançou que recentemente foram identificados dois jovens pela prática de vandalismo. O autarca defendeu que as penas para este tipo de casos deviam ser “mais pesadas e públicas”, de modo a dar o exemplo para que outros jovens façam o mesmo. “Infelizmente hoje parece que há alguns jovens que acham que isto é que é uma afirmação de qualquer coisa, não são precisos muitos, basta meia dúzia com umas latas de tinta e conseguem produzir muitos estragos, além de outros estragos que acontecem, como a danificação dos sistemas de rega”, lamentou Hugo Cristóvão.

O vereador Hélder Henriques acrescentou ainda que já foi identificado outro indivíduo pelas mesmas práticas: “a semana passada despachei um processo sobre um indivíduo que foi abordado e identificado pela PSP e foi-lhe aplicada uma coima de 120 euros pelos estragos que estava a fazer num edifício que tem alguns anos aqui na zona histórica. Às vezes é difícil identificar os autores, mas quando são identificados é-lhes aplicada a coima respectiva”, esclareceu.