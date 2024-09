Montenegro aposta em Ricardo Oliveira como mandatário à liderança do PSD de Santarém

Lista de mandatários distritais da candidatura de Luís Montenegro à liderança do PSD conta com dez autarcas e oito antigos e actuais deputados. Directas estão agendadas para o dia 6 de Setembro.

A lista de 24 mandatários distritais escolhidos por Luís Montenegro, primeiro-ministro, para a sua recandidatura à presidência do PSD nas directas de Setembro conta com dez actuais autarcas e oito antigos e actuais deputados. Das estruturas distritais, Luís Montenegro escolheu para mandatários Ricardo Oliveira, actual tesoureiro da distrital de Santarém e candidato à presidência da distrital, assim como Francisco Figueira, líder da distrital de Évora, e Manuel Frexes, presidente da distrital de Castelo Branco.

O ex-autarca no concelho de Benavente e actualmente deputado na Assembleia da República, aceitou o convite para ser mandatário no distrito de Santarém, uma missão que encara “com grande sentido de responsabilidade e orgulho”. “Contamos com o empenhado apoio dos militantes do PSD. Vamos dar força ao nosso presidente e primeiro-ministro para continuar a colocar Portugal no Bom Caminho”, salienta Ricardo Oliveira. As directas para a liderança do partido estão agendadas para 6 de Setembro, seguidas de Congresso entre 21 e 22 de Setembro, em Braga.