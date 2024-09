Município de Alenquer repudia destruição de pilaretes nos Casais Novos

Câmara de Alenquer tem um vídeo que comprova a má conduta do condutor que abalroou dois pilaretes colocados recentemente na Rua do Batalheiro, nos Casais Novos.

A Câmara Municipal de Alenquer lamentou o acto de vandalismo ocorrido na localidade de Casais Novos, freguesia de Alenquer, com o abalroamento dos dois pilaretes colocados recentemente à porta da casa de uma moradora. Os pilaretes foram deitados abaixo deixando de cumprir a função de segurança por causa da passagem de camiões na Rua do Batalheiro.

“Os pilaretes de segurança colocados no local há escassos meses pela autarquia foram abalroados de forma premeditada por um condutor de um veículo pesado de mercadorias à passagem no local durante a noite. A destruição de equipamento público, de qualquer âmbito, merece o repúdio e uma condenação aberta de um património que é de todos e cuja aquisição e manutenção implica encargos para o município”, sublinha a câmara.

O vice-presidente do município de Alenquer, Tiago Pedro lamentou a falta de cuidado que indica má conduta por parte do condutor. “Temos um vídeo que o prova. Não podemos estar a condenar todos os condutores tendo em conta o comportamento de alguns, mas a verdade é que se não existisse um volume de tráfego tão intenso ali, se calhar não haveria necessidade colocar pilaretes. Colocando-os, o que se pede é que as pessoas os respeitem”, apelou o autarca com o pelouro do trânsito e mobilidade.