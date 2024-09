Padres de Arruda dos Vinhos recebem voto de louvor

Proposta dos vereadores do PSD quis destacar o “importante trabalho social” realizado pelos párocos Daniel Almeida e Rui Cantarilho.

O executivo da Câmara de Arruda dos Vinhos aprovou na última semana um voto de louvor aos padres Daniel Almeida e Rui Cantarilho, pelo serviço prestado no concelho numa altura em que estão de saída para outras paróquias. O documento, apresentado pelo vereador do PSD João Cavaco, foi aprovado por unanimidade.

O voto de louvor visa destacar o papel e a obra social levada a cabo por Daniel Almeida nas paróquias de Arruda dos Vinhos e Cardosas e de Rui Cantarilho nas paróquias de Arranhó e Santiago dos Velhos. “O serviço prestado à comunidade ao longo destes anos e que terminará no próximo mês foi bastante significativo em diversas áreas, além do papel que tiveram no serviço paroquial. Graças ao seu trabalho foi possível recuperar o património edificado usado pelas paróquias no concelho, valorizando um conjunto de imóveis de interesse público para toda a comunidade”, destacou João Cavaco.

O voto de louvor destaca também o trabalho social prestado pelos dois padres na comunidade, quer através da Conferência Vicentina de Nossa Senhora da Salvação quer da Cáritas Paroquial de Arranhó. “É de salientar o papel que tiveram na realização de todas as celebrações ao longo destes anos que mantêm o espírito de irmandade e de fé que faz parte da identidade das nossas gentes e de várias localidades ao longo do concelho. Queremos celebrar toda a entrega e serviço prestado ao longo destes anos pelos dois padres”, destacou o autarca.

O presidente do município de Arruda dos Vinhos, Carlos Alves, associou-se ao voto de louvor destacando o trabalho “meritório e fantástico” de ambos os padres, que ajudou a construir um espírito sólido de comunidade em Arruda que, segundo o autarca, transcendeu as questões da fé. “São pessoas com muita sensibilidade, grandes seres humanos com um rico espírito humanista que ficará para sempre nas nossas memórias”, elogiou.