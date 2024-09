Piscinas de Benavente e Samora Correia fechadas

As piscinas municipais de Benavente e de Samora Correia vão encerrar entre os dias 2 e 8 de Setembro, revelou o município. Os equipamentos balneares vão permanecer sete dias fechados ao público para a realização de serviços de manutenção e limpeza. Segundo a autarquia, os trabalhos nesta altura do ano “são fundamentais para manter as excelentes condições que as piscinas apresentam aos seus frequentadores”.