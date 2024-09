Rastreio de cancro de pele gratuito para a população do Médio Tejo

A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo promove um rastreio de cancro de pele gratuito organizado pela Liga Portuguesa Contra o Cancro. O rastreio acontece no sábado, 21 de Setembro, entre as 09h00 e as 18h00 na Unidade de Saúde Familiar Cardilium/Centro de Saúde de Torres Novas, em Torres Novas, contando com a colaboração dos profissionais desta Unidade de Saúde Familiar da ULS Médio Tejo. O rastreio é aberto a toda a população do Médio Tejo e os requisitos para o poder realizar são: ter mais de 50 anos, de 50 sinais no corpo, histórico familiar de cancro de pele, pele e olhos claros e uma profissão que implique grande exposição solar. O cancro de pele é um dos tipos mais comuns de cancro, mas quando diagnosticado precocemente tem um alto índice de cura. Realizar o rastreio é crucial para identificar sinais precoces da doença e iniciar o tratamento antes que progrida. Quem está nos grupos de risco mencionados deve considerar a realização do rastreio como uma medida preventiva importante para a saúde.