Trabalhadores com baixas qualificações em Portugal são o dobro da média europeia

Da população empregada, apenas 34,2% possuem qualificações do ensino superior e, entre estes, regista-se uma taxa de emprego de 80,2%.

Um estudo da Randstad Research concluiu que Portugal, apesar de continuar a registar níveis históricos de pessoas empregadas, que hoje já superam os 5,1 milhões de profissionais, tem 35,2% dos trabalhadores com um baixo nível de qualificação, ou seja, que, no máximo têm o ensino secundário obrigatório. Os dados são o dobro da média europeia. Da população empregada, apenas 34,2% possuem qualificações do ensino superior e, entre estes, regista-se uma taxa de emprego de 80,2%. Para os que possuem estudos secundários e pós-secundários, a taxa de emprego está 10,7 pontos abaixo.

Entre os desempregados são também 52,4% os que não completaram o ensino secundário, o que dificulta a procura de emprego e justifica que 44,2% dos desempregados (146,8 mil pessoas) esteja à procura de emprego há mais de um ano, revela o estudo. No que diz respeito ao emprego no sector público, este mantém a trajectória de crescimento, alcançando os 749.678 profissionais este trimestre, com 37,2% a fixarem-se na área da saúde e educação. De referir também que, segundo os dados da Eurostat, o emprego volta a atingir níveis históricos em Portugal, com uma taxa de emprego de 72,2% entre os 16 e os 64 anos, o que supera a média europeia em 1,9 pontos percentuais.