Vila Franca de Xira mantém brigada de reforço para incêndios rurais

O município de Vila Franca de Xira mantém este ano uma Brigada de Reforço para Incêndios Rurais (BRIR), constituída por quatro veículos e 14 bombeiros. É uma unidade que visa pré-posicionar meios e ajudar a combater incêndios rurais no concelho, quando determinado pelo estado de alerta amarelo ou superior decretado pela Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil.

Na quarta-feira, 21 de Agosto, o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses visitou o dispositivo de combate a incêndios rurais no concelho de Vila Franca de Xira, começando pelo quartel dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira, passando pelos seis corpos de bombeiros do concelho que integram o DECIR - Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais. O município esteve presente na visita através da vice-presidente, Marina Tiago, que reiterou a importância do trabalho conjunto entre os corpos de bombeiros, a protecção civil e a câmara municipal, visando a eficácia e qualidade na prestação de socorro às populações. Com vista à constituição da futura Central Municipal de Operações de Socorro, já entraram ao serviço os primeiros oito operadores que estão em fase de formação. A visita do presidente António Nunes enquadrou-se numa iniciativa da Liga dos Bombeiros Portugueses, em parceria com a Federação dos Bombeiros do Distrito de Lisboa.