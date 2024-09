Embaixadora dos Territórios Vinhateiros de Portugal vai ser eleita no Cartaxo

Catorze jovens de outros tantos municípios do país vão disputar o título de Embaixadora dos Territórios Vinhateiros de Portugal. Várias ribatejanas vão estar em prova.

O Pavilhão Municipal de Exposições do Cartaxo vai acolher na noite de sábado, 7 de Setembro, a gala final de eleição da Embaixadora dos Territórios Vinhateiros de Portugal. O evento tem entrada livre mas condicionada à lotação do recinto. Esse é o momento mais alto do programa que vai decorrer durante três dias, entre 5 e 7 de Setembro.

Segundo nota do município, o concelho do Cartaxo vai acolher catorze jovens, as suas famílias e amigos, assim como, a comitiva institucional, empresarial e associativa dos municípios que as jovens representam na Eleição da Embaixadora dos Territórios Vinhateiros de Portugal. Serão eleitas a 1.ª Embaixadora, a 2.ª Embaixadora e 3.ª Embaixadora. Serão ainda atribuídos os prémios Simpatia, Fotogenia e A Mais Popular Online - a votação para este prémio decorre em embaixadoras.ampv.pt.

As jovens concorrentes vão estar no Cartaxo, em Alpiarça, em Almeirim e em Santarém para conhecer os quatro concelhos que são Cidade do Vinho 2024. As provas que contam para a eleição decorrerão todas no Cartaxo, com excepção das sessões fotográficas que levarão à atribuição do prémio Fotogenia, em que haverá uma sessão fotográfica em cada um dos quatro concelhos envolvidos.

As candidatas a Embaixadora dos Territórios Vinhateiros de Portugal são: Alenquer - Ana Carolina Santos Pinho da Silva; Arcos de Valdevez - Maria Alves da Costa; Arruda dos Vinhos - Catarina Marques; Azambuja - Maria Rodrigues Rei; Cadaval - Inês Gonçalves Pereira; Cartaxo - Beatriz Jesus Homem Carvalho Ramos; Coruche - Carolina Sofia Silva Augusto; Lagoa - Beatriz Bernardo; Palmela - Maria Zoé Parrinha; Ponte da Barca - Maria Clara Pereira Marques; Rio Maior - Leonor Ribeiro; Santarém - Beatriz Dinis; Tábua - Ângela Nogueira; Torres Vedras - Carolina David Monteiro.