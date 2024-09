Encontro juntou em convívio quase mil idosos do concelho de Benavente

Centenas de idosos, reformados e pensionistas do concelho de Benavente conviveram mais uma vez na Zona Desportiva e de Lazer dos Camarinhais.

O 27.º Encontro de Idosos, Reformados e Pensionistas do Município de Benavente decorreu no dia 29 de Agosto, reunindo este ano cerca de 900 participantes na Zona Desportiva e de Lazer dos Camarinhais, também conhecida como Parque de Actividades Escotistas. O evento, que proporcionou um dia ao ar livre em ambiente de convívio, incluiu a oferta de um piquenique, com sardinhas, carne para assar, salada, bebidas e sobremesa.

O encontro é conhecido por ser uma oportunidade especial para muitos amigos se reencontrarem anualmente. “Isto está muito bom, o dia esteve óptimo. O pior de tudo foram as moscas. É uma forma de estarmos activos. Todos os anos venho com a minha mulher. Penso que é uma mais-valia”, indicou Rogério Nicolau, natural da Chamusca e residente em Samora Correia.

Luísa Ferreira, também de Samora Correia, marca presença desde que se reformou. “A cada ano estão a inovar mais e, por isso, tenho vindo sempre. É importante este convívio entre todos porque nos mantemos activos e evitamos passar o dia em frente à televisão”, explica.

As actividades tiveram início às 09h30, com o almoço a ser distribuído ao meio-dia. A tarde foi preenchida com animação musical e jogos tradicionais. A iniciativa é organizada anualmente pela Câmara Municipal de Benavente, em parceria com as Juntas de Freguesia e as Instituições Particulares de Solidariedade Social do Município.