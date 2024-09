“Já te dou o arroz” alia gastronomia e animação em Ulme

O arroz é um produto endógeno e tradicional de Ulme que dá origem a vários pratos e doçaria. “Já te dou o arroz” une gastronomia, música e desporto com uma caminhada para ficar a conhecer os arrozais.

O festival “Já te dou o arroz” regressa ao recinto das festas de Ulme, no concelho da Chamusca, de 6 a 8 de Setembro, organizado pela junta de freguesia em parceria com a câmara municipal. O objectivo é promover o arroz, um produto endógeno e tradicional da freguesia, onde existem vastas extensões de arrozais e onde o arroz é uma fonte de riqueza para as famílias. O evento vai contar com a confecção e apresentação de pratos e doçaria de arroz, showcookings, animação infantil, desporto, a caminhada Trilho dos Arrozais, bênção do arroz, música, bares, expositores e folclore. O rancho do Pinheiro Grande actua no sábado à tarde e o rancho de Vale de Figueira no domingo ao final da tarde. De destacar a peça de teatro da Universidade Sénior de Ulme e Semideiro no sábado, também ao final da tarde, intitulada “Cabaça, cabacinha, cabação”.