Mostra de fotografia na Casa da Juventude de Alverca

Vai estar em exibição, de 9 de Setembro a 18 de Outubro, na Casa da Juventude de Alverca, uma mostra artística de trabalhos fotográficos realizados por alunos do Curso Profissional Técnico de Fotografia da Escola Secundária Alves Redol de Vila Franca de Xira e da Escola Básica e Secundária de Vialonga. O tema da mostra é “transformação”. Os trabalhos apresentados resultam de um workshop de fotografia e técnicas fotográficas dinamizado por Carla Fragata, formadora do Instituto Português de Fotografia, que teve lugar na Quinta da Subserra em São João dos Montes. A actividade decorreu no âmbito do projecto “Meet Foto” inserido no programa municipal de desenvolvimento e fomento das artes, denominado “Me(e)tamorfose”.