Moto Clube Montanelas organizou evento solidário

O Moto Clube Montanelas organizou a iniciativa Casais Monizes Summer Party, um evento solidário organizado pelo Moto Clube Montanelas que animou a localidade do concelho de Rio Maior. O programa começou com um jantar de pernil no espeto, que contou com a presença das vereadoras da Câmara Municipal de Rio Maior, Leonor Fragoso e Carla Dias, e do secretário e tesoureira da Junta de Freguesia de Alcobertas, André Duarte e Sara Nogueira. A festa contou com muita música e animação.