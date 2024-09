Fátima e Alverca empatam no Campeonato de Portugal em futebol

O Centro Desportivo de Fátima e o FC Alverca B registaram empates a zero nas deslocações que fizeram para a 3ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal em futebol. Os homens de Fátima foram arrancar um ponto ao sempre difícil reduto do Benfica e Castelo Branco e somam agora 2 pontos, estando na 11ª posição entre 14 equipas. Já o emblema de Alverca obteve o mesmo resultado noutro campo complicado, o do Marinhense, na Marinha Grande, contando agora 5 pontos que lhe garantem a quinta posição na tabela.

Resultados completos da jornada 3: Marialvas 2-3 Arronches e Benfica; Sp. Pombal 2-0 Mortágua FC; Alcains 0-2 O Elvas; Benf. Castelo Branco 0-0 CD Fátima; Marinhense 0-0 FC Alverca B; Peniche 2-0 Pêro Pinheiro; União 1919 3-2 Sertanense.