Pavilhão da UDCA em A-dos-Loucos recebe novo piso

O município de Vila Franca de Xira aprovou um apoio logístico e material para a renovação do pavimento do Pavilhão Desportivo da União Desportiva e Columbófila Adoslouquense (UDCA), em A-dos-Loucos, Alhandra. A decisão, formalizada através de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo, prevê um investimento de 16.800€. A intervenção é vista como uma oportunidade para a dinamização das actividades desportivas do clube e das actividades de enriquecimento curricular que ali se realizam. A substituição do pavimento vai ao encontro das necessidades de melhorar as infraestruturas desportivas locais, contribuindo para a promoção de estilos de vida saudáveis, especialmente entre os escalões de formação.