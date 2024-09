Santarém Ladies Open traz tenistas internacionais à cidade

O Torneio Internacional Santarém Ladies Open, agora da classe W35, tem início no dia 8 de Setembro, mais uma vez sob organização do Clube Ténis de Santarém. A colectividade lembra que a prova pontua para o ranking mundial, estando inscritas tenistas de ranking 200, pelo que perspectiva uma semana de excelente qualidade tenistica. A portuguesa Matilde Jorge, actual número 456 do mundo, vai também marcar presença. As entradas são livres.