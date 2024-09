Santarém recebeu os melhores do mundo do teqball

Challenger Teqball League decorreu no Pavilhão Desportivo Municipal de Santarém e na prova participaram alguns dos melhores praticantes mundiais da modalidade.

O Pavilhão Desportivo Municipal de Santarém, recebeu nos dias 30 de Agosto e 1 de Setembro, os melhores do mundo do Teqball, uma modalidade em ascensão. Nesta primeira etapa do Challenger Teqball League da FITEQ – Federação Internacional de Teqball, que faz parte do Circuito Mundial de Teqball, em coorganização com o GFEC “Caixeiros” de Santarém, em parceria com o Município de Santarém, Adam Blazsovics e Marek Pokwap sagraram-se campeões, nas duplas masculinas. Nas duplas masculinas, a medalha de ouro, foi entregue a Petra Pechy e Nora Vicsek. Nas duplas mistas, Nora Vicsek e Marek Pokwap venceram a equipa de Petra Pechy e Adam Blazsovics.

Nas duplas masculinas, Rui Leitão, do GFEC “Caixeiros” de Santarém que fez dupla com Lionel Beyer, de França, arrecadou o 4º lugar. Destaque também para o jovem Martim Vasques, do GFEC “Caixeiros”, de apenas 15 anos, que alcançou os quartos-de-final e fez dupla com Rayan Steglich, do Porto. Ricardo Silva, árbitro dos “Caixeiros”, arbitrou a sua primeira final internacional, depois da estreia como árbitro internacional, em Madrid, em Maio.

O vice-presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, assistiu a grande parte da prova, e Alfredo Amante, vereador com o pelouro do Desporto, acompanhado por Carlos Coutinho, presidente do conselho de administração da Viver Santarém, entregaram muitos dos prémios desta prova. A competição contou com a participação de doze jogadores do Top 20 Mundial, de um total de 60 atletas, 22 femininos e 38 masculinos. Brasil, Espanha, Itália, Líbano, Senegal, Geórgia, França, Hungria, Sérvia, Polónia, Kuwait, Ucrânia e Portugal foram os países representados.