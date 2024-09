“Street Gaming” no Centro de Exposições de Ourém

O Centro Municipal de Exposições de Ourém vai ser palco do evento “Street Gaming”, que está agendado para os dias 20, 21 e 22 de Setembro. “Com entrada gratuita, esta iniciativa é fruto de uma parceria entre a Load ZXSpectrum, a MF Gaming e o Município de Ourém, e contará com uma variedade de actividades ligadas ao universo dos videojogos e à cultura pop”, divulgou a Câmara de Ourém em nota de imprensa. Segundo a autarquia, a iniciativa “oferece uma oportunidade para os entusiastas do ‘gaming’ explorarem diversas experiências num único local”.