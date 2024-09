União de Santarém perde em casa com o Caldas

A União de Santarém perdeu em casa por 1-0 contra o Caldas SC em jogo a contar para a 5ª jornada da Série B da Liga 3 em futebol. Com esse desaire caseiro, o emblema escalabitano desceu para o sexto lugar da tabela, entre dez equipas, com seis pontos em quatro jogos. Recorde-se que o desafio da primeira jornada, contra o Oliveira do Hospital, foi adiado. A classificação é liderada pelo CF Os Belenenses, com 11 pontos.