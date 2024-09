Câmara de Santarém cede terreno para estacionamento em Alcanhões

A Câmara Municipal de Santarém vai ceder gratuitamente uma parcela de terreno à Junta de Freguesia de Alcanhões, localizada junto à Casa das Colectividades da Freguesia de Alcanhões. A disponibilização do terreno vai permitir a criação de uma zona de apoio para estacionamento das actividades realizadas nas instalações. A proposta foi aprovada por unanimidade na reunião do executivo municipal de 30 de Agosto. A Junta de Alcanhões compromete-se a assegurar a conservação e manutenção do espaço. A cedência vai vigorar durante15 anos, sendo renovável automaticamente por iguais períodos se o protocolo não for denunciado por nenhuma das partes.